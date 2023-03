“Il centro sportivo Cuccio – Delvigo di Borghetto sarà protagonista di una bella e importante manifestazione solidale che vedrà protagonisti ben 170 alunni del comprensorio in una corsa benefica a supporto del progetto nazionale “Corsa contro la fame”. Appuntamento venerdì 28 aprile a partire dalle 9 per una giornata all’insegna della condivisione, della solidarietà e dello sport: un grande orgoglio per il nostro Comune – atteso anche dal passaggio del Giro d’Italia – e la nostra Amministrazione, che desidera ringraziare sentitamente il Dirigente Iannalfo, sempre in prima linea per valorizzare i nostri ragazzi e il nostro territorio”. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Borghetto Vara Andrea Licari che prosegue: “La giornata sarà l’occasione per rimarcare come il nostro Comune sia impegnato quotidianamente nella promozione di uno sport capace di mettere in campo sani principi e valori. Non sono difatti un caso i giochi che a breve verranno installati nel parco giochi, oltre ad una serie di manifestazioni che recentemente hanno nuovamente interessato l’area sportiva e che in futuro la interesseranno ancora di più: il tutto per far volgere lo sguardo a temi fondamentali come la condivisione e la partecipazione”.

L’articolo Corsa contro la fame, appuntamento a Borghetto proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com