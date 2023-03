Dalla preparazione degli ingredienti al… test di assaggio: gli studenti dell’alberghiero Migliorini a lezione di gelato

Finale Ligure. “Ti piace il gelato?”. Gli occhi si illuminano e la bocca si spalanca in un sorriso: “Certo!”. Difficile trovare qualcuno a cui il gelato non susciti questa reazione, tra grandi o piccini il piacere è lo stesso.

È proprio così, infatti, che alcuni ragazzi dell’istituto alberghiero Migliorini di Finale Ligure coinvolti nell’uscita didattica organizzata per scoprire i segreti della produzione del gelato hanno accolto la notizia della visita alla gelateria “Sosta”, in via Anton Giulio Barrili, 19 a Finale Ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it