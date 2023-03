Depositi chimici, municipio Centro Ovest e Officine Sampierdarenesi: “La dislocazione a ponte Somalia è irrazionale”

Genova. Nota scritta a quattro mani da Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest, e da Gianfranco Angusti, presidente Officine Sampierdarenesi, sulla volontà del sindaco Marco Bucci di trasferire i depositi chimici di Multedo a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena.

“A seguito delle costanti dichiarazioni del sindaco di Genova Marco Bucci circa la sua ostinata volontà di trasferire su Ponte Somalia i depositi costieri, svilendo anche l’opera di pubblici uffici che hanno richiesto chiarimenti e integrazioni alla società richiedente, Superba, per l’eventuale prosieguo dell’iter concessorio (si vedano i 22 punti delle “richieste di integrazione” depositate dall’Ufficio competente alla VIA di Regione Liguria), non possiamo tacere il nostro dissenso, non riuscendo noi a capire a quale titolo parli il sindaco/commissario Marco Bucci in materia stringentemente portuale”, esordisce la nota.

