Disagio giovanile e prospettive future, incontro con “Sarzana si può”

Il giorno 31 marzo alle ore 17:30 presso il Centro sociale “Anelito Barontini” in via Ronzano 1 a Sarzana l’Associazione Sarzana si può promuove un incontro sul tema del disagio dei giovani e delle possibili prospettive che si aprono per il loro futuro.

Il paradosso della società odierna così sviluppata tecnologicamente ma imbarbarita sul piano dei rapporti tra le persone rende fragili i giovani che spesso agiscono in maniera inconsulta senza prevedere le conseguenze dei propri comportamenti. Ne abbiamo avuto testimonianza diretta e vicina a noi con il caso di un giovane che a Sarzana, nel tentativo di sedare una rissa tra ragazzi, è stato colpito con un machete rischiando l’amputazione di una mano o ancora con il caso dei tre giovani, di cui due ventenni universitari, che da un cavalcavia dell’autostrada nei pressi di Santo Stefano Magra si divertivano a lanciare sassi e limoni sulle auto di passaggio.

Con l’aiuto di alcuni esperti si cercherà di capire quali conseguenze possono avere sulla vita di un giovane le scelte non ragionate, immotivate o determinate da un ribellismo fine a se stesso.

All’incontro parteciperanno il dott. Simone Andreozzi educatore dell’Istituto Penale Minorile di Pontremoli che illustrerà in breve la realtà e le problematiche del carcere minorile, la legislazione e i reati più comuni e il dott. Roberto Sbrana, psicologo, che aiuterà a chiarire le motivazioni profonde che spingono tanti giovani verso comportamenti trasgressivi e spesso lesivi per loro stessi.

L’iniziativa, che riguarda direttamente il mondo giovanile, vede i giovani come protagonisti, infatti è stata ideata e organizzata in collaborazione con alcuni studenti del Liceo Parentucelli che durante la serata saranno i moderatori degli interventi e apriranno il dibattito coinvolgendo il pubblico presente .

