Genova. Successo per la SLP Liguria, la federazione dei postali della Cisl, che ha conquistato in tutta la regione la vittoria nelle elezioni RSU e RLS di Poste Italiane che non si svolgevano da 11 anni. Vittoria col oltre il 50% delle preferenze in Liguria.

Mentre a Savona superato il 62%, a Genova e La Spezia più del 50% mentre a Imperia raggiunto quasi il 40%.

» leggi tutto su www.genova24.it