Esplosione mortale a Molini di Triora, due indagati per disastro e omicidio colposo

Genova. Sono almeno due gli indagati per disastro e omicidio colposo, nell’inchiesta della procura di Imperia sulla devastante esplosione avvenuta, lo scorso 31 ottobre, in una abitazione privata di Molini di Triora, in alta Valle Argentina, costata la vita a Leonardo Franza, 20 anni, morto dopo pochi giorni all’ospedale Villa Scassi per le ustioni riportate. A riportarlo è l’agenzia Ansa. Nell’incidente rimasero feriti altri cinque ragazzi, quattro in modo grave, che si accingevano a festeggiare Halloween.

Al fine di ricostruire l’accaduto e per valutare eventuali responsabilità sono al momento indagati, come atto dovuto: il responsabile della manutenzione dell’impianto e i proprietari dell’appartamento. Ma non si esclude che le indagini possano estendersi anche ai ragazzi, che hanno utilizzato l’impianto, giusto per escluderne un uso maldestro. Nei giorni scorsi è stata infatti depositata la perizia, che l’ingegnere Remo Giulio Vaudano, di Torino, ha effettuato nell’abitazione.

