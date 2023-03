Esposti sui concorsi ad Amaie Energia, indagini archiviate. Gorlero si congeda: «Arrivato al termine di un lungo percorso di crescita»

Sanremo. «Tutti gli esposti presentati alla procura della Repubblica di Imperia da cui erano scaturiti gli accessi da parte della guardia di finanza presso la sede di Amaie Energia, sono stati puntualmente archiviati già nel lontano mese di ottobre. Della notizia siamo venuti a conoscenza solo di recente, a seguito delle informazioni ottenute dalla nostra consigliera di amministrazione, l’avvocato Claudio Rodini». A dichiararlo ieri sera, nel corso di un lungo consiglio comunale monotematico sull’operato di Amaie Energia e Servizi, è stato il presidente del consiglio di amministrazione della società partecipata Andrea Gorlero -. L’avvocato sanremese ha esordito dando questo aggiornamento relativo alle indagini condotte delle fiamme gialle nell’agosto dello scorso anno, quando i militari avevano passato al setaccio gli atti relativi a tre concorsi banditi a fine aprile 2022, riguardanti l’assunzione di tre responsabili a tempo indeterminato. Uno dei bandi era stato revocato in autotutela in mancanza dei requisiti obbligatori specifici dei candidati. Il fatto aveva fatto discutere.

Amaie Energia e Servizi Srl, municipalizzata in house costituita dal Comune di Sanremo nel settembre del 2015, oggi partecipata dalla Filse (la finanziaria di Regione Liguria) insieme ad altri piccoli enti locali del comprensorio matuziano, è finita ieri sotto la lente dei consiglieri di centrodestra di Palazzo Bellevue. Nella sua relazione esplicativa il presidente Gorlero ha fatto il punto sullo stato dell’arte, partendo da una premessa che lascia intendere un prossimo cambio ai vertici dell’azienda: «Ritengo di essere al termine di un lungo percorso che mi ha visto essere presente nel consiglio di amministrazione da diversi anni, con ruoli diversi, da semplice consigliere del cda, ad amministratore delegato e presidente. Amaie Energia è partita occupandosi della gestione del mercato dei fiori a seguito della procedura pre fallimentare che aveva interessato il precedente gestore (la Ucflor, ndr), subentrando in seguito nel settore dell’igiene urbana con la presa in carico del servizio di raccolta e smaltimento per il comune di Sanremo e per altri enti locali del comprensorio. Fino all’ingresso nella gestione della pista ciclabile avvenuto a seguito di liquidazione di Area24. Tutte attività intraprese su indicazione dei consigli comunali dei Comuni dell’ambito che su Amaie Energia effettuano un controllo analogo a quello dei propri uffici».

» leggi tutto su www.riviera24.it