Finti biglietti dell’Acquario per svuotare il conto: a decine ‘abboccano’ alla truffa on line

Genova. La comunicazione di una vincita di biglietti per entrare all’Acquario che per essere riscossa richiede l’inserimento di dati personali, tra cui il conto corrente, sul quale poi viene accreditato l’acquisto di costosi abbonamenti. Questa è la truffa on line che in questi giorni sta circolando su Facebook e che vede coinvolto, suo malgrado, Acquario di Genova, la cui pagina sarebbe stata clonata. E in molti hanno abboccato.

La truffa consiste nel convincere i partecipanti ad inserire i loro dati personali e quelli della carta di credito per il pagamento di spese di spedizione pari a due euro. In realtà, gli utenti venivano abbonati a un costoso servizio a pagamento in abbonamento mensile.

» leggi tutto su www.genova24.it