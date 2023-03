Formazione contro le mafie, un podcast e un ciclo di lezioni sui beni confiscati

Imperia. Riprendiamoceli: un progetto che nasce dal desiderio di essere società civile e responsabile: Camere di Commercio della Riviera, Confcooperative e Legacoop hanno presentato oggi i due nuovi strumenti per far crescere la consapevolezza sulla presenza delle mafie in Liguria, il loro potere velenoso sull’economia regolare, e ragionare sugli strumenti che i cittadini e le imprese hanno per contrastare questa presenza, a partire dalla consapevolezza che i beni confiscati sono stati acquisiti con illecito profitto, sono il segno di una presenza della criminalità sul territorio che impedisce il sano sviluppo delle imprese legali e impoverisce territorio e cittadini. Per questo è importante favorirne il riuso a fini sociali, come stabilisce la legge.

“Riprendiamoceli” è un podcast che racconta la situazione attuale dei beni confiscati alle mafie in Liguria, per sostenere ad alta voce la necessità del loro riutilizzo a scopi sociali, così come vuole la legge, e racconta alcune buone pratiche. Realizzato insieme a IVG di Savona, sarà online sul sito del giornale, su Cittadellaspezia e su Riviera24 e a disposizione anche su Spreaker https://www.spreaker.com/user/17002707 Il secondo progetto è un ciclo di seminari, destinati a soci cooperatori, dal titolo “Cooperative e legalità – L’evoluzione digitale come strumento contro crisi ed infiltrazioni”, sui moderni strumenti a disposizione e le opportunità che la digitalizzazione offre. Le lezioni sono a disposizione su https://www.youtube.com/@ConfcooperativeLiguria e https://youtube.com/@legacoopliguriaeducational2747

