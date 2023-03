Genoa vs Reggina, la vigilia: Gilardino contro Inzaghi in un Ferraris da sold out

Genova. Il 7 novembre scorso la Reggina di Filippo Inzaghi batteva il Genoa di Alexander Blessin, finito in una spirale di risultati negativi durata sino alla partita casalinga di un mese dopo, ovvero quella contro il Sudtirol: la prima di Alberto Gilardino sulla panchina rossoblù. Da quel momento sono cambiati diversi aspetti all’interno delle stagioni delle due squadre, che andranno a sfidarsi nuovamente domani sera in un Luigi Ferraris gremito di pubblico. “Gila” vs “Pippo”, un duello dall’area di rigore a quella tecnica per andare a centrare la promozione in Serie A.

“È un piacere rivederlo e rincontrarlo – dichiara Gilardino durante la classica conferenza stampa della vigilia – abbiamo vissuto anni vincenti col Milan. Conosce molto bene questa categoria avendola vinta. In questi dieci giorni ci siamo preparati cercando di capire tutte le situazioni e le insidie che ci potranno essere all’interno della gara. Conosciamo la Reggina, i loro punti di forza e dove cercare di andare a proporre per far loro male“.

» leggi tutto su www.genova24.it