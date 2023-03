Giardini pubblici e Museo Navale da scoprire e riscoprire, visite guidate gratuite

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate gratuite per cittadini e turisti alla scoperta della città. L’amministrazione comunale in collaborazione con Itur ha messo a punto un nuovo calendario di escursioni cittadine con l’obiettivo di conoscere, attraverso percorsi non impegnativi, gli angoli nascosti della nostra città, raccontarne la storia passata e recente, riscoprirne le origine medievali e valorizzarne gli aspetti moderni. Le visite sono dedicate ad un pubblico eterogeneo e si svolgono su circuiti cittadini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com