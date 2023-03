Ginnastica ritmica, il bilancio della trasferta ad Alba dell’asd Riviera dei Fiori

Sanremo. Sabato scorso ad Alba si è svolta la seconda prova regionale di ginnastica ritmica del circuito Sport Europa, attività che ha visto la partecipazione di 28 ginnaste liguri(tutte della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori invitate a gareggiare in Piemonte per poter svolgere una prova ‘regolare’ che qualificasse per le Finali Nazionali in programma a Rimini dal 26 al 28 maggio.

Le classifiche delle gare in programma sono state unificate e le nostre ginnaste hanno potuto confrontarsi con oltre 150 coetanee di una regione ‘di livello’ in questa disciplina .La trasferta si è svolta su due giorni con viaggio in pulmann ed hotel a far si che le nostre atlete abbiano potuto vivere due intense e piacevoli giornate di sport e di aggregazione .Per la nostra associazione si trattava dell’esordio in questo tipo di manifestazione e i nostri tecnici si sono attivate per seguire in pedana un bel numero di nostre emozionate partecipanti. I risultati sono in linea con quanto i tecnici Daniela Breggion, Monia stabile, Vittoria Arieta e la neo laureanda in Scienze Motorie Ilaria Cavicchia che non ha voluto far mancare il suo sostegno alle nostre giovani ginnaste a distanza di poche ore dalla tesi di laurea.

» leggi tutto su www.riviera24.it