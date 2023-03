Giornalismo digitale, a Pietra Ligure la prima non-conferenza dedicata al futuro delle news online

Si svolgerà a Pietra Ligure, in provincia di Savona, la prima non-conferenza degli editori digitali italiani. Una tre giorni nel corso della quale oltre cento editori digitali italiani si incontreranno per discutere di tutti gli aspetti legati al futuro del giornalismo digitale.

Il primo appuntamento si terrà, venerdì 5 maggio alle ore 16.30, nel cinema teatro comunale di Pietra Ligure con il convegno “Dal rullino al reel, come è cambiato il modo di fare informazione”. L’evento celebrerà anche il 20° anniversario della nascita di Anso, associazione nazionale stampa online, l’unica associazione di categoria pensata per rappresentare le istanze degli editori nativi digitali – e non – in un mondo sempre più complesso tra intelligenza artificiale, regolamenti europei e burocrazia.

» leggi tutto su www.genova24.it