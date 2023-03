Il killer Luca Delfino uscirà dal carcere tra giugno e luglio: probabile il ricovero nella Rems di Pra’, la decisione tra un mese

Genova. La data di scarcerazione definitiva ancora non c’è perché balla tra la fine di luglio e la prima metà di giugno a seconda che venga accolto o no l’ultimo ricorso presentato sullo sconto di pena per buona condotta ma, come spiega il suo avvocato Riccardo Lamonaca, il killer Luca Delfino è “ansioso e desideroso di poter uscire dal carcere e considera la Rems una tappa che si augura breve per poter tornare a riprendere la sua vita”.

Delfino, condannato a 16 anni e 8 mesi per il massacro a coltellate della trentenne ex fidanzata Antonella Multari, uccisa per strada a Sanremo il 10 agosto 2007 mentre era indagato per un altro omicidio commesso a Genova (quello di Luciana Biggi, avvenuto la notte del 28 aprile 2006 per il quale è stato però assolto a causa di errori compiuti dagli investigatori nelle prime fasi delle indagini), uscirà dal carcere della Spezia dove è attualmente detenuto perché la pena inflittagli dal tribunale l’ha scontata ma dovrà passare un periodo di circa 6 anni e mezzo in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le strutture nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari).

