Imperia, sabato raccolta di generi alimentari da parte dell’associazione onlus “Tutti insieme per la solidarietà”

Imperia. Pasqua si avvicina e l’associazione onlus “Tutti insieme per la solidarietà” effettuerà una raccolta di generi alimentari sabato 1 aprile. «Saremo questo sabato presso supermercati Pam Eurospin Conad e Basko. – comunica Giuseppe Fici, presidente dell’associazione onlus- gli alimenti raccolti verranno distribuiti alle famiglie bisognose dietro presentazione di ISEE. Inoltre martedì 4 e giovedì 6 aprile presso la sede dell’associazione sita in via XX Settembre n 67, verranno vendute le nostre colombe pasquali a €15 il cui ricavato andrà sempre in aiuto alle famiglie per comprare gli alimenti freschi quali carne frutta e verdura che solitamente non si trovano nei carrelli». «Tra le altre iniziative- conclude- ci incontreremo con i bambini venerdi 7 Aprile dalle ore 15:30 sempre presso la nostra sede per un pomeriggio in allegria con la distribuzione di uova Pasquali caramelle e giochi. Approfittiamo per ringraziare nuovamente i titolari dei supermercati che da sempre ci aiutano e ci vengono incontro per sostenere le nostre iniziative»

