Inaugurata la mostra dedicata a Tommy Malfanti, Deredia: “È stato un perno fondamentale della mia carriera”

“Uno degli insegnamenti più importanti che mi ha lasciato mio padre è quello di avere sempre uno sguardo curioso e di scoperta sul mondo. In questo percorso ho cercato di immedesimarmi in lui per creare una mostra che avrebbe apprezzato anche lui”. Così Irene Malfanti che questa sera in piazza Querciola a Castelnuovo Magra ha inaugurato la mostra “Blow up – dentro lo sguardo di Tommy” dedicata al padre mancato un anno fa. “Selezionare le foto – ha sottolineato – non è stato facile, riguardarle è stato doloroso ma anche catartico perché mentre le sfogliavo ricordavo la sua gioia nel realizzare buone foto o i racconti delle difficoltà per realizzare un servizio. Ho pianto e ho riso e questo mi è stato d’aiuto per attraversare il dolore della sua assenza. Il nostro rapporto era complesso ma l’ho sempre stimato e lui mi ha sempre insegnato qualcosa. Ho dovuto fare una selezione di una carriera durata oltre 40 anni con una grande mole di materiale a disposizione. Nei diversi piani si troverà un percorso che rimanda ai passaggi più significativi della sua attività”.

