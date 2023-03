La Valle Arroscia e le sue eccellenze protagoniste del Project Work “Arroscia Valle di Sapori”

Imperia. Si è tenuta questa mattina presso il Sei-cpt di Imperia la presentazione del Project Work “Arroscia valle di Sapori” realizzato dai futuri tecnici per la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche dell’Alta Valle Arroscia.

Questo progetto, nato grazie ad un network consolidato che mette al centro la produzione agroalimentare di alta qualità e le specialità tipiche della Valle Arroscia, punta ad essere un vero e proprio volano per il tessuto socioeconomico dell’entroterra e per le sue eccellenze come la cucina bianca, le erbe aromatiche ed i vini tipici della zona.

Un modo quindi per fare comunità tra i centri politici ed economici dalla vallata e per guardare al futuro con progetti enogastronomici e turistici sempre più ambiziosi e radicati sul territorio.

“Oggi è una giornata positiva” dichiara il direttore dell’istituto Francesco Castellaro “abbiamo presentato il Projectwork “Arroscia valle di Sapori” che nasce come risultato finale dal corso per tecnico per la valorizzazione dei prodotti tipici ed è stato un successo; abbiamo coinvolto associazioni di categoria, gli assessorati, le amministrazioni pubbliche in un’iniziativa che punta a trasformare le eccellenze enogastronomiche della Valle Arroscia in testimonial del territorio”.

» leggi tutto su www.riviera24.it