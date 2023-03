Luca Delfino libero a giugno, verso il ricovero in struttura per socialmente pericolosi

Sanremo. Dalla cella del carcere alle stanze della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di Genova Prà. Potrebbe essere questo il destino di Luca Delfino, l’uomo divenuto killer nel 2007 dopo aver freddato a coltellate l’ex fidanzata Antonella Multari nel centro di Sanremo.

Delfino ha quasi finito di scontare la pena che gli fu inflitta nel 2009: 16 anni e 8 mesi di reclusione. “Non sarà rimesso in libertà”, – ha chiarito oggi il suo avvocato, Riccardo Lamonaca, ai quotidiani genovesi che gli hanno chiesto un commento sull’imminente scarcerazione del suo assistito. “A giugno o al più tardi a luglio verrà trasferito in una struttura per persone ritenute socialmente pericolose, dove potrà rimanere per un massimo di 6 anni”, – ha aggiunto l’avvocato. La struttura in questione dovrebbe essere il Rems di Genova Prà che si trova vicino al quartiere in cui abitano i cari del detenuto.

