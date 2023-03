Lunezia Volley si laurea campione territoriale femminile Under 18

Il settore giovanile del Lunezia Volley centra il primo di quello che potrebbe essere tutta una serie di bersagli stagionali come già capitato del resto in passato. Sarzanesi difatti campioni territoriali Under 18 femminili in ragione del 3-0 (25-22 / 25-18 / 25-12) rifilato al Palabologna alla Futura Ceparana dopo il 3-1 già imposto a domicilio nel turno d’andata, in attesa della fase regionale dunque, le biancoblu sono campioni insomma del Levante ligure. Ma non corriamo ed ecco i punteggi delle ragazze di mister Giacomo Martinelli appunto nel match decisivo… Menconi 2, Caruso 11, Quartieri 10, Bencaster 8, Castagna 11, Maltana 0, Benettini 5, liberi Mozzachiodi e Bruno.

Per la cronaca la Menconi al alzatore con la Caruso opposto, la Bencaster e la Quartieri al centro, schiacciatori la Castagna e la Benettini in alternanza con la Maltana; libero un po’ la Bruno e un po’ la Mozzachiodi. Non entrate per l’occasione la Evangelisti, la Malaspina e la Andreini, senza dimenticare che hanno fatto parte della “rosa” nel corso del trionfale cammino pure le più giovani

Aldovardi e Poli. Non solo, ma il Lunezia ha aggiunto a tale titolo lo stesso a livello Under 14, aggiudicandosi a Carasco la finale a quattro che l’ha visto sconfiggere nelle semifinali l’ Admo Lavagna per 3-0 e nella “finalissima” il Santo Stefano Magra col medesimo risultato. Nel frattempo, per il l’alloro territoriale di categoria l’ Under 16 ha vinto per 3-0 la semifinale di andata a Casarza Ligure e ora venerdì 31 marzo c’è il ritorno, al Palabologna sarzanese: ore 20.30.

