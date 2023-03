Radici, racconti sotto l’albero. Tutti gli eventi di maggio

Torna, dopo il grande successo dello scorso anno la rassegna dedicata ai bambini, “Radici – Racconti sotto l’albero”. Organizzato dal Comune di Lerici e la biblioteca civica “Andrea Doria”, la rassegna ha come obiettivo quello promuovere la lettura all’aperto dedicata alle tematiche dell’ecologia e della sostenibilità tramite la diffusione di nuove proposte editoriali acquisite dalla biblioteca. Il progetto si rivolge agli alunni delle scuole del territorio dal nido alle medie; la programmazione della rassegna prevede differenti appuntamenti diversificati per fasce d’età, con l’intervento di esperti del settore che articoleranno incontri tematici nelle aree verdi dei giardini di Lerici, e della scuola di Pugliola così da valorizzare questi spazi, sia dal punto di vista paesaggistico e manutentivo, che dal punto di vista culturale come punti di interesse e aggregazione del territorio. “I libri sono una cosa importantissima ed imprescindibile anche per tramandare racconti, storie e tradizioni tra le generazioni; ancor di più se letti all’aria aperta, nella natura, tra le bellezze del nostro territorio”, spiega Laura Toracca, assessore all’Istruzione del Comune di Lerici che continua: “Tengo molto a questo progetto che è frutto di un lavoro di squadra fra tre assessorati e la biblioteca e che darà la possibilità ai bambini che parteciperanno di uscire dalle aule e godere dell’aria aperta avendo la fortuna di vivere in un paesaggio così ameno e ricco di spunti”. Lisa Saisi, consigliere delegato alla cultura aggiunge: “Vedere i nostri giardini che accolgono i bambini per un’esperienza di lettura è una gioia per gli occhi. Essere spontanei come solo i bambini sanno essere, e stare nella natura è davvero un’esperienza magica e sensibile per i piccoli”.

Di seguito la programmazione completa della rassegna:

