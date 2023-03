Raffica di incidenti, pioggia e olio sulle strade: mattinata da incubo per il traffico a Genova

Genova. Mattinata di passione per la viabilità a Genova, complice la pioggia che favorisce gli incidenti in particolare per i mezzi a due ruote. Code si registrano in particolare in Valpolcevera, nel Ponente cittadino e in Sopraelevata, ma anche sulla rete autostradale.

L‘investimento di un pedone a Bolzaneto, ricoverato in gravi condizioni al San Martino, è all’origine dei disagi che da stamattina interessano la Valpolcevera, compreso il casello autostradale. Il traffico è fortemente rallentato in via Costantino Reta a causa dei rilievi del nucleo infortunistico della polizia locale.

