Rete spezzina per la pace e il disarmo, le nuove adesioni e le prime iniziative

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea della Rete spezzina per la Pace e il Disarmo, costituitasi il 1° marzo 2023. Nel corso delle prime settimane di attività hanno aderito alla Rete tre associazioni: Arci, GIT Genova-La Spezia di Banca Etica, Archivi della Resistenza. Le associazioni aderenti sono in tutto 29. Oltre alle tre citate: ACLI, Ambientalmente, AIDEA, ANPI, Associazione Amici di Padre Damarco, Associazione Culturale Mediterraneo, Associazione di solidarietà al popolo Saharawi, Associazione Murati Vivi, Associazione Posidonia, Betania Amici del Sermig, Chiesa Battista, Chiesa Metodista, CGIL, Circolo Pertini, Cittadinanzattiva Attiva, Collettivo 8 marzo, Comitato AcquaBeneComune, Emergency, Gruppo Azione Nonviolenta, Informazione Sostenibile, Legambiente, Libera, Magazzini del mondo, Mondo Nuovo Caritas, Non una di meno, Unione Donne Italiane. Hanno inoltre aderito 9 persone, in aggiunta alle 18 già aderenti: in tutto 27 (in allegato l’elenco di tutti gli aderenti).

L’assemblea ha deciso di costituire al suo interno alcuni primi gruppi di lavoro: sulle persone migranti; sul presidio permanente che continuerà a tenersi ogni lunedì dalle 17,30 alle 18,30 in

piazza Mentana; sul controllo delle esportazioni di armamenti per la piena applicazione della legge 185/1990 e sul porto della Spezia e il commercio delle armi; sull’educazione alla Pace e alla nonviolenza; sulle altre guerre in corso nel mondo. L’assemblea ha assunto inoltre queste decisioni: adesione alla Rete italiana Pace e Disarmo; adesione all’iniziativa di proiezione del film “Trieste è bella di notte”, che si terrà il 30-31 marzo alla Spezia e a Carrara, organizzata da alcune associazioni aderenti alla Rete; adesione alla fiaccolata per il 25 aprile organizzata dal Comitato Unitario della Resistenza

