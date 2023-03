Alle 21.30 circa, a Santa Margherita Ligure in via alla cantina, una persona di 89 anni è deceduta a seguito di una crisi cardiocircolatoria. L’intervento del 118 con Tango2 e i Volontari del soccorso di Rapallo, nulla ha potuto per strapparla alla morte.

