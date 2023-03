Sestri: apre Discovery Italy, primo giorno al completo

Oggi e domani, a Sestri Levante, si tiene la settima edizione dell’evento dedicato all’incoming (tour operator) nazionale ed internazionale: il fulcro di tutto è l’incontro B2B, dove tra i buyer siedono anche enti pubblici. Regione Liguria, attraverso Agenzia “in Liguria”, per questa edizione ha acquisito 16 postazioni che saranno occupate da altrettanti venditori rappresentativi dell’offerta turistica della nostra regione. Quest’anno, inoltre, Agenzia ha organizzato un tour educational di quattro giorni (dal 26 al 29 aprile prossimi) per una trentina di buyer internazionali: un “fam trip” per far conoscere il territorio, da ponente a levante, e toccare con mano l’offerta turistica della Liguria, incentrata su mare, cultura e outdoor. Il workshop di Sestri è un’occasione per gli operatori liguri di incontrare gli oltre 160 buyer, provenienti da Olanda, Gran Bretagna, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi, Polonia, Israele e Italia.

Discover Italy è un appuntamento, patrocinato da Givi e organizza da Enit, che dal 1996 offre a seller e buyer la possibilità di incontrarsi durante una giornata di puro business e che dal 2017 dalla Svizzera ha preso casa dalla a Sestri Levante, nell’ex Convento dell’Annunziata. Un vero e proprio zoom sull’incoming Italia nel quale i partecipanti potranno contare su un innovativo sistema di appuntamenti che, grazie a un sofisticato algoritmo, calcola il “perfect match” tra domanda e offerta, ottimizza sia la qualità degli incontri sia il tempo da dedicarvi. Da questa edizione, il consorzio Portofino Coast, Liguria Together e Sestri Levante In (le due associazioni di categoria presenti fin dall’inizio) avviano una collaborazione per presentarsi al mondo del settore turistico, della comunicazione, della cultura e degli eventi, come territorio organizzato e competitivo attraverso progetti condivisi.

