Si avvia alla conclusione l’iter per ottenere la bandiera verde per le scuole di Piazza Roma, oggi la riuonione nell’istituto Littardi

Imperia. Si è svolto questa mattina l’incontro tra i responsabili scolastici delle scuole materne e d’infanzia di Piazza Roma e gli attori istituzionali con i quali sono state organizzate le varie iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei ragazzi sul tema della tutela dell’ambiente marino dai rifiuti plastici e all’ottenimento dell’ambito riconoscimento internazionale della “Bandiera Verde”.

All’incontro, in cui si è fatto il punto delle attività svolte e di quelle da programmare nelle settimane a venire per il progetto Eco School, fortemente voluto non solo dalle scuole ma anche dall’amministrazione comunale, erano presenti non solo i dirigenti della scuola e le maestre ma anche la Guardia di Finanza, il CEA (Centro di Educazione Ambientale) ed alcuni rappresentanti dei genitori degli alunni.

