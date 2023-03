Spezia-Salernitana, quando pesa il fattore campo. Lo scorso anno Strelec e Kovalenko “salvarano” Thiago Motta

Sfidanti di medio corso in cadetteria, Spezia e Salernitana si sono affrontate solo tre volte in Serie A e quella di domenica sarà dunque la quarta occasione di incrocio: bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio. Nella gara d’andata lo Spezia non ha trovato la rete contro una Salernitana che in quel momento stava vivendo uno dei migliori momenti della stagione: granata vincenti con il gran gol di Mazzocchi. L’unica vittoria dello Spezia nei tre precedenti contro la Salernitana in massima serie è arrivata nell’unica sfida fin qui disputata al “Picco” nella massima serie contro i campani (2-1 con gol di Simy, Strelec e Kovalenko, il 16 ottobre 2021): una vittoria fondamentale per il gruppo di Thiago Motta che veniva dalla pesantissima debacle del “Bentegodi” con più di metà squadra fuori, fra infortuni e Covid. Sempre lo scorso anno nella partita di ritorno fu 2-2 con reti aquilotte, entrambe su rigore, di Manaj e Verde e gol campani di Verdi, magistrale esecutore di due punizioni imparabili.

A ben guardare in Liguria come in Cilento, quando Spezia e Salernitana si sono incontrate e molto spesso ha prevalso il fattore campo. Al “Picco” i campani sono passati una sola volta nel lontano campionato di serie B 1948/49, mentre negli anni Duemila, su sei trasferte, hanno portato a casa un solo punto. Era il 2016, finì 1-1, segnò Rosina e pareggiò poi Nenè. Nella stagione 2018-19, una delle partite più belle della gestione Gallo, vinsero 3-0 gli aquilotti: gol di Pessina, Marilungo e Granoche. Il primo incrocio assoluto risale invece a ottantaquattro anni fa: era il marzo del 1939 e lo Spezia si impose per 3-1 con reti di tre monumenti della maglia bianca: Alfredo Diotallevi, quell’anno capocannoniere cadetto, lo spezzino Guido Zuliani e il mitico Gino Rossetti. In totale sono stati 18 i precedenti tra le due squadre in serie B con nove vittorie liguri, sette campane e due soli pareggi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com