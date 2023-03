Una lettrice: “Sanzioni troppo pesanti quelle spezzine. E le strade oltre che dissestate sono anche sporche”

Spett. le Redazione,

ho letto la lettera dell’utente che recriminava a causa della pesante sanzione comminatagli per avere depositato una scatola di cartone a fianco di un cassonetto dei rifiuti. Vorrei , in parte, almeno, consolarlo. Verso la fine dell’anno 2019, a me era stata comminata una sanzione di 113 euro per avere conferito una pallottolina di carta in un cestino gettacarta. Quando avevo riferito della mia piccola disavventura a due agenti della municipale di Milano, uno dei due non aveva saputo trattenere un sorrisino divertito. Due sono i problemi.

A Roma – notizia letta sul Messaggero – vengono inflitte sanzioni di 50 euro per l’abbandono di rifiuti in strada.

Stessa sanzione, per la stessa infrazione, ad Arcola. Sanzioni decisamente troppo pesanti quelle comminate nella nostra città. E i risultati? Nulli. Le strade ed i marciapiedi di certe zone di La Spezia, oltre che dissestati, sono sporchi come al tempo delle precedenti amministrazioni. In conclusione. Se il sindaco Peracchini e l’assessore Casati entrassero nell’ordine di idee di sanzionare anche loro stessi?

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com