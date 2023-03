A Sanremo rombano i motori del Campionato Mondiale di Enduro, prima volta nella Riviera di Ponente

Sanremo. Ha preso il via il Campionato Mondiale di Enduro 2023, per la prima volta sulle spiagge e sui sentieri della Riviera di Ponente. Il corteo motociclistico partito verso le 14.30 – in anticipo sulle previsioni – dal parco chiuso della darsena darsena di Arma di Taggia per arrivare, preceduto da una Lamborghini della Polizia di Stato, fino all’ingresso principale del Casinò Municipale. Dopo le foto di rito, gli autografi e le interviste, davanti alla Casa da Gioco matuziana, i centauri faranno rotta per la spiaggia del Morgana in corso Trento e Trieste per la prova spettacolo.

