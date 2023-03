Aperte le buste per la gestione del comunale di Follo, c’è l’offerta dello Spezia

L’offerta dello Spezia Calcio sarebbe l’unica pervenuta al Comune di Follo per la gestione dell’area dello stadio comunale. Il club aquilotto, già concessionario dell’area da quasi dieci anni, punta quindi a continuare il rapporto con la Val di Vara e anzi a rilanciarlo. Il bando infatti prevede investimenti e migliorie, tra cui la costruzione di un terzo campo da calcio in erba sintetica, che sarà utilizzato anche dal Follo Calcio.

L’apertura delle buste è avvenuta questa mattina. L’importo a base d’asta per “la procedura comparativa pubblica per l’affidamento dello stadio comunale e relative pertinenze” ammontava complessivamente a 864mila euro. La gestione è di 9 anni, automaticamente rinnovata di altrettanti nel caso in cui vengono compiute le opere contenute nel disciplinare di gara.



