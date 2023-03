Atp Challenger 125 a Sanremo, la prima giornata

Sanremo. La prima giornata con poco sole e con temperature piuttosto rigide è capitata oggi sui campi del Tennis Sanremo in occasione degli attesi quarti di finale del torneo Atp Challenger125 organizzato da Master Sport Group in collaborazione con il Circolo ospitante.

I tifosi di casa sono rimasti delusi dall’eliminazione del loro beniamino Gianluca Mager, sconfitto 64 63 dal ceco Vit Kopriva. I due sono scesi sul Centrale intorno all’ora di pranzo davanti ad un buon pubblico tutto schierato a favore del tennista che su quei campi è nato e cresciuto. Dopo aver subìto un break in apertura, Mager ha saputo recuperare immediatamente e la sfida è proseguita sui binari del perfetto equilibrio sino al fatale decimo game quando il ligure ha lottato strenuamente per non lasciare via libera all’avversario, ma dopo aver salvato quattro set-point ha dovuto cedere la prima partita. Pronti via e anche il secondo set ha seguito in fotocopia l’avvio del primo: 2-0 Kopriva, contro-break e 2 pari. Il ceco, giustiziere di Cecchinato nel primo turno, ha alzato il ritmo ed ha nuovamente brekkato Mager nel sesto gioco, ha salvato due break-point in quello successivo, ha avuto tre match-point annullati nell’ottavo game ed ha chiuso i conti subito dopo al termine di un’ora e 34′ di gioco.

