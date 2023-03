Bambini “capitani per un giorno” sulle banchine del terminal San Giorgio

Genova. Momento di serenità e spensieratezza oggi sulle banchine del terminal San Giorgio per i bambini delle case di accoglienza in cui opera l’associazione genovese Il Porto dei Piccoli Onlus, che ha come propria mission quella di portare il mare e la cultura del porto a tutti i bambini e i ragazzi che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano ritrovare momenti di serenità e svago.

Capitani per un giorno, i bambini – accompagnati dalla direzione del terminal San Giorgio – hanno potuto innanzitutto visitare la nave traghetto Cruise Bonaria della Grimaldi Lines, ormeggiata presso la banchina di Ponte Somalia, per poi proseguire con una visita itinerante dell’intero Terminal, dove hanno potuto vedere la movimentata e appassionante attività portuale nel pieno del suo svolgimento.

