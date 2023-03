Bordighera, alla Graffiti Srl affidato il bar del Palasport Biancheri: lo gestirà per dieci anni

Bordighera. Riapre, dopo anni, il bar ristorante all’interno del Palazzetto dello Sport di via Diaz a Bordighera. La gestione del locale, da ristrutturare, andrà per dieci anni alla ditta Graffiti Srl di Ventimiglia, che nel 2018, unica partecipante al bando pubblico del comune, si era aggiudicata la concessione del bar per cinque anni.

Gli accordi, cinque anni fa, prevedevano che il gestore versasse a Palazzo Garnier un canone annuo di € 4.800,00 per i primi due anni di attività, che sarebbe poi salito a € 7.200,00 per i successivi tre anni.

