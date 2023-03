Calcio/ Coda torna e segna, il Genoa supera la Reggina: festa per i 30mila del Ferraris

Genoa: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.

Reggina: Colombi; Camporese, Cionek, Gagliolo; Bouah, Majer, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi.

Il Genoa vola grazie a Massimo Coda: nove gol per l’attaccante rossoblu tornato dall’infortunio e preferito a Puscas. Al Ferraris Reggina battuta 1-0 e meno tre dal Frosinone impegnato ieri su campo del Perugia. Gilardino senza Haps lancia Criscito a sinistra con Sabelli a destra. In difesa Dragusin nonostante gli straordinari in Nazionale gioca al fianco di Vogliacco.

