Capitaneria di Porto di Imperia, prosegue a pieno ritmo il percorso didattico con le scuole sulla cultura del mare

Imperia. Continua anche quest’anno la collaborazione tra Capitaneria di porto – Guardia Costiera e diversi istituti della città di Imperia per affrontare un tema di interesse comune: il mare, quale mezzo di sviluppo ed opportunità di crescita.

Esso infatti, con il suo ecosistema, rappresenta una fondamentale risorsa per la vita dell’uomo e del pianeta. E’ quello che hanno imparato, nell’ambito del percorso didattico organizzato con grande collaborazione tra la Guardia Costiera, l’istituto comprensivo “N. Sauro” primaria di corso Dante Castelvecchio, di via Gibelli e di via Sant’Agata di Borgo San Moro, e la scuola primaria “Boine A. Magliano” di Imperia.

» leggi tutto su www.riviera24.it