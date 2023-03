Disagi in un alloggio Arte: “Muffa in tutti gli angoli e da una settimana manca la corrente”

Per una famiglia di Borghetto Vara la misura è colma. Una famiglia che cerca risposte perché dopo l’alluvione del 2011 e il trasferimento in una casa di Arte, più tre anni fa, i problemi sono tanti. Accade in Via Bastia, dove una residente si è sfogata raccontando quello che non va. A suo dire l’ultimo capitolo si è concretizzando con l’assenza di corrente elettrica in una parte del complesso. “È una settimana che perdura questa condizione – ha detto-, ci sono persone anziane. Le abbiamo pensate tutte, anche che non siano state pagate le bollette”.

La signora, Maria, nel suo sfogo elenca una serie criticità che risalirebbero al loro arrivo.

“Io ho problemi di deambulazione – racconta -, ho subito una serie di interventi e avevo chiesto un montascale, ne parlarono i giornali, ricevetti anche delle rassicurazioni ma al momento ancora non c’è. Io e mio marito abbiamo lasciato la casa dove abbiamo vissuto per anni e, nonostante fosse in affitto, l’abbiamo curata e ristrutturata fino a che è stato possibile, poi ci hanno detto che saremo andati in questi nuovi alloggi, più confortevoli e sicuri. Oggi ci troviamo quotidianamente a lottare con la muffa che sbuca da tutti gli angoli e l’umidità che persiste. Abbiamo fatto anche dei trattamenti con una pittura speciale ma siamo punto e a capo. Siamo affranti”.

