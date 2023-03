Distrazione alla guida causa principale degli incidenti spezzini

Ridelimitazione della perimetrazione dei centri abitati per una maggiore sicurezza urbana. Questo l’esito della riunione dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio incidenti stradali, presieduta dal prefetto Maria Luisa Inversini, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni con maggior tasso di incidentalità a livello provinciale: La Spezia, Arcola, Lerici, Sarzana, Vezzano Ligure.

“Con una più puntuale delimitazione dei perimetri dei centri abitati – spiega la nota della Prefettura -, fatta in base ai parametri del Codice della Strada, è possibile per ciascun sindaco in piena autonomia individuare le misure più efficaci per aumentare la sicurezza in ambito urbano e proteggere i soggetti deboli, quali pedoni e ciclisti. In tal senso, il prefetto emanerà una direttiva ai sindaci”.

Dall’analisi effettuata, informa ancora la Prefettura, è emerso che la causa più comune di incidentalità è la distrazione alla guida, favorita dall’uso dei telefoni cellulari e dei navigatori, mentre è intorno al 5 per cento il tasso di incidentalità legato alla guida in stato di ebbrezza.

L’indicazione emersa in sede di Osservatorio è potenziare le iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale nonché aumentare i controlli, oltre a installare misure quali attraversamenti pedonali rialzati ed illuminati, rilevatori di velocità e altri sistemi di dissuasione. “Sarebbe utile anche, per i piccoli Comuni, l’erogazione di contributi straordinari da utilizzare per il miglioramento delle infrastrutture stradali, quali la segnaletica e gli interventi di manutenzione quali l’asfaltatura”, sottolinea ancora la Prefettura.

L’Osservatorio ha effettuato una ricognizione (consultabile QUI) dei punti con maggiore incidentalità del 2022, dove sono anche indicati il numero degli incidenti, le misure adottate e quelle programmate per aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale. Tra i dati, i 1.303 incidenti, 378 dei quali con feriti, verificatisi nel 2022 lungo Viale Italia, Viale San Bartolomeo, Via Fiume (in questo caso si tratta di investimenti pedonali) e all’incrocio tra Viale Amendola e Viale Fieschi. O ancora i sei sinistri, di cui ben tre purtroppo con esiti mortali, che hanno caratterizzato il raccordo autostradale tra La Spezia e Lerici. Sono poi stati 98 gli incidenti rilevati dalla Polizia locale a Sarzana lungo Viale XXV aprile, il Vialone di Marinella, di cui 61 con feriti.

