Elezioni Sarzana, Pci sabato al point e domenica a Marinella

Continua la raccolta firme per la presentazione della lista del Partito Comunista Italiano alle prossime elezioni amministrative di Sarzana, che vedono il Pci candidare a sindaco Matteo Bellegoni. “Abbiamo bisogno di voi per riportare, anche a Sarzana, dopo tanti anni, il glorioso simbolo del Partito Comunista Italiano sulla scheda elettorale – scrivono dal Pci -. Vi aspettiamo domani pomeriggio, sabato 1° Aprile, dalle ore 16:00 alle 20:00 presso il nostro point elettorale in Piazza Calandrini n.14 e, domenica, 2 Aprile, in Piazza Libertà, nel borgo di Marinella, dalle 10:00 alle 19:00. Due occasioni per confrontarci sulle problematiche e le priorità del territorio e per illustrarvi il nostro programma e la nostra idea di città”.

