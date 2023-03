Enduro che spettacolo, sulle spiagge di Sanremo la prima sfida tra i più forti al mondo

Sanremo. Domani da Arma di Taggia il via ufficiale al campionato mondiale di Enduro ma è già spettacolo sulle spiagge tra i due porti della Città dei fiori, dove si sono dati battaglia questo pomeriggio tutti i 179 piloti in gara nella competizione internazionale, compresi i top player al mondo tra cui figura il campione in carica Andrea Verona (Gasgas) e il suo diretto sfidante per il titolo Josep Garcia (Ktm). E’ di Matteo Cavallo (Tm Racing) il miglior tempo – 1:43:10 – della prova non competitiva che si svolta oggi di fronte a migliaia di appassionati assiepati sulla ciclabile di corso Trento Trieste e sulle terrazze del Victory Morgana e della Canottieri Sanremo da cui si poteva godere di un vista panoramica sul tracciato. Tra i beniamini di casa c’era anche il numero dieci Davide Soreca da quest’anno tesserato del Moto Club Sanremo che organizza l’evento, alla sua prima edizione assoluta in Riviera.

