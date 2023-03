Fu il rifugio degli albianesi durante la Seconda Guerra Mondiale, lunedì sarà apposta la targa alla memoria

Sembrerà di risentire le sirene che li annunciavano e il rumore sinistro dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale lunedì prossimo ad Albiano Magra. E per i più anziani sarà uno struggente passo indietro nel tempo, quando erano piccoli e cercavano riparo dal terrore della guerra, da condividere con i bambini e i ragazzi delle scuole, che hanno la fortuna di vivere in tempo di pace, almeno in questa parte del mondo, nel 2023. Tutti insieme saranno presenti lunedì 3 aprile alle 14,30, in via don Pietro Corsini ad Albiano, per partecipare alla cerimonia inaugurale della targa che sarà apposta in ricordo del luogo che fu il rifugio della popolazione albianese dal 1940 al 1945. Una iniziativa nata da un’idea dell’Amministrazione comunale per non perdere la memoria di quei fatti terribili, un modo per cementare lo spirito di una comunità.

La cerimonia, infatti, si svolgerà proprio nello stesso punto in cui c’era il rifugio che salvò tante vite umane, di fronte agli uffici di Signani, dove sorge un muro rifatto dal Comune di Aulla. Su quel muro campeggia una porta ad arco stilizzata, a raffigurare uno dei tre ingressi al rifugio, ed è proprio lì che verrà apposta la targa. Alla presenza del sindaco Roberto Valettini, del vice sindaco Roberto Cipriani e della presidente del consiglio comunale, Giada Moretti, lunedì prossimo a parlare sarà anche un cittadino albianese appassionato della storia della sua frazione, l’ex assessore comunale Sauro Bonatti, il quale narrerà aneddoti riguardanti i bombardamenti e le tante vite umane salvate dal rifugio, senza dimenticare le 22 vittime civili che, invece, morirono sotto le bombe.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com