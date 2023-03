Genoa-Reggina LIVE. Coda torna titolare, file ai tornelli

Genova. ‘Dagghe Zena anemmo a guagna’ è lo striscione esposto in Gradinata Nord che accoglie le squadre in campo, clima delle grandi occasioni. Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris che segna il record di presenze, oltre trentamila, per la partita tra Genoa e Reggina. Il pubblico rossoblù si schiera a sostegno della squadra, chiamata al match per continuare a inseguire l’obiettivo Serie A senza passare dai playoff.

Torna Coda, Criscito come previsto titolare. Lunghe file ai tornelli per entrare in ogni settore.

» leggi tutto su www.genova24.it