Genova celebra i 150 anni dell’Istituto idrografico della Marina, la cerimonia in piazza Matteotti

Genova. Giornata di celebrazioni solenni per la Marina militare che ha festeggiato a Genova il 150esimo anniversario della fondazione dell’Istituto idrografico. In piazza Matteotti si è tenuta la cerimonia della consegna della bandiera di istituto, come stabilito da un decreto del presidente della Repubblica del 2022, alla presenza dei capi di stato maggiore della Difesa e della Marina, Giuseppe Cavo Dragone ed Enrico Credendino, del sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e del direttore dell’istituto, Massimiliano Nannini. Assente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un primo momento era stato annunciato.

“Questa bandiera è un grande onore, soprattutto per le persone che in questi 150 anni hanno lavorato all’istituto idrografico e lo hanno reso un centro d’eccellenza. Un momento importante che coincide con il compimento dei 150 anni di storia”, ha commentato Nannini.

