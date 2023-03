Giornata internazionale Rifiuti Zero, i Verdi: “Insensato l’inceneritore in Liguria”

Liguria. Di seguito pubblichiamo il commento “Giornata Internazionale Rifiuti Zero” di Gabriello Castellazzi.

Si è appena conclusa la prima “Giornata Internazionale Rifiuti Zero” (International Day of Zero Waste) proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i modelli di consumo sostenibile e finalmente giungere a quell’economia circolare capace di bloccare la crisi climatica planetaria. La società umana produce ogni anni circa 2,24 miliardi di tonn. di rifiuti solidi urbani, di questi solo il 55% viene gestito in impianti controllati. Sono inoltre 931 i milioni di tonn. di cibo sprecati e 14 milioni di tonn. i rifiuti plastici scaricati nell’ecosistema marino.

