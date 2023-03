Gli edili di Cgil e Uil in piazza il 1° aprile: “Sbagliato toccare il codice degli appalti”

In occasione della mobilitazione nazionale dell’edilizia dal titolo ‘Fai la cosa buona’ che si terrà a Torino il 1° aprile 2023 organizzata da Feneal Uil e Fillea Cgil, dalla Liguria è prevista la partenza di diversi pullman. Le scelte del governo su bonus edili e codice appalti sono sbagliate perché vanno contro il lavoro, l’ambiente e la sicurezza, per questo motivo Cgil e Uil manifestano preoccupazione per il futuro lavorativo dei circa 25 mila edili liguri.

Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari saranno le piazze dalle quali i sindacati lanceranno le loro proposte: rispetto al bonus 110 mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro, per i condomini periferici e per le case popolari. Attuare politiche industriali stabili e strutturali per la rigenerazione delle città riducendo l’inquinamento e gli sprechi energetici. Garantire qualità del lavoro e delle imprese rispettando il Contratto Nazionale edile vietando infiniti subappalti.

