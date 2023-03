Il Fenomeno Laplante, funziona il cabaret futurista del Teatro della Tosse

Genova. Ancora pochi giorni in cartellone al Teatro della Tosse Il fenomeno Laplante – Lo strano caso del capo indiano fascista, sino al 2 aprile nella sala Dino Campana in Sant’Agostino. Uno spettacolo che ha debuttato in prima nazionale il 23 marzo, nuova produzione proprio della Fondazione Luzzati, su testo di Maurizio Patella e con la regia di Emanuele Conte. Patella, finalista con questo titolo al premio “Shakespeare is now 2021” e al Premio Riccione per il teatro 2021, ha avuto la brillante idea di riportare alla luce un episodio dimenticato della nostra Storia, che consente di riflettere sorridendo su come il popolo italiano sia facilmente abbindolabile e sottovaluti ciò a cui va incontro. “Intanto Mussolini durerà tre mesi, poi finirà questa buffonata” è il mantra che viene ripetuto più volte durante lo spettacolo.

A destreggiarsi con abilità sul palco gli attori del collettivo di Generazione Disagio (Luca Mammoli, Graziano Sirressi ed Enrico Pittaluga), già apprezzati in Art, sempre diretti da Conte. I tre interpretano molti personaggi vestiti con i colori della bandiera italiana.

» leggi tutto su www.genova24.it