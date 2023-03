Il sindaco di Savona registra il figlio di due mamme, è il primo caso in Liguria

Liguria. Arriva il primo caso in Liguria di bambino registrato all’anagrafe come figlio di due mamme. E’ successo a Savona, dove il sindaco Marco Russo ha accolto la richiesta di due donne, Giulia e Roberta. Il bambino, concepito a Barcellona con la fecondazione assistita, è nato all’ospedale San Paolo di Savona lo scorso 18 marzo, e la registrazione della nascita da parte del primo cittadino è avvenuta il 28. Tecnicamente è registrato come figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale.

Russo ha deciso di accogliere la richiesta delle due donne (da tempo legate da unione civile) prendendosi la responsabilità in prima persona di violare l’attuale normativa: ha quindi deciso di provvedere personalmente all’atto, evitando di coinvolgere dipendenti comunali vista la recente circolare di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, che ha imposto il blocco alle registrazioni di figli nati da coppie omogenitoriali. Poi ha scritto una lettera al Prefetto di Savona Enrico Gullotti e al Procuratore Ubaldo Pelosi per spiegare le ragioni alla base della propria scelta.

