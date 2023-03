Le Ladies intravedono la promozione, domenica sfida per la C

Sanremo. Sogno serie C per le atlete della Sanremo Ladies, formazione di calcio femminile nata nell’estate del 2021 e in un paio di stagioni sportive arrivata a toccare la vetta indiscussa della classifica del campionato ligure di Eccellenza (rispetto al maschile è come se fosse la D). Questa domenica 2 aprile, alle 18, sul nuovo manto in sintetico di Pian di Poma, le Ladies giocheranno il match decisivo per la promozione nell’ultima partita contro il Vado Ligure.

Alle biancoazzurre di mister Ivan Busacca (presidente del sodalizio Simone Ricci) basta un pareggio per centrare l’obiettivo del passaggio tra i semi professionisti, avendo già accumulato 12 vittorie su 12, compresa quella contro le dirette concorrenti, spuntata 1 a 2 in trasferta. Le Ladies vengono da una stagione dominata che non ha eguali in regione e in Italia. Determinante per arrivare a questi risultati è stata la bomber della squadra Elisa Cerato originaria di Terzorio, capocannoniere del campionato con 18 goal in 12 partite e 24 reti stagionali comprendendo le partite di Coppa.

» leggi tutto su www.riviera24.it