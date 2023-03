Massimo Moriconi, uno dei maggiori bassisti italiani, per le Jam del Pin

Le Jam del Pin continuano con dei super ospiti nel mese di aprile grazie alla collaborazione tra il Pin e associazione Fare Jazz in collaborazione con Verbena Jazz Records, NK Studio, Where magic Happens e Jazzit. Il 6 di aprile si parte con uno dei più importanti e conosciuti bassisti italiani. Massimo Moriconi sarà ospite del trio resident Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria.

Moriconi è stato il bassista dell’Orchestra dei ritmi leggeri della RAI di Roma, avendo l’opportunità di suonare con autentici miti come Jerry Lee Lewis, Mireille Mathieu, Liza Minnelli e altri. Ha inciso colonne sonore per film con compositori e direttori di fama mondiale come Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Riz Ortolani, Nicola Piovani e Piero Piccioni. Negli anni partecipa a importanti rassegne e festival di jazz come Madrid, Alassio, Umbria Jazz, S. Anna Arresi, Eddie Lang, Pompei, Pescara, e molti altri.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com