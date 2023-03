Micol Bello: “Mi candido perché credo nella possibilità di rispondere alle esigenze della comunità”

Ristrutturazione delle aree giochi per i bambini, attività nella natura come i campi estivi alla Palmaria e maggiore sostegno alla didattica: queste le proposte di Micol Bello, candidata al consiglio comunale per la Lista Civica “Fezzano, Le Grazie, Porto Venere”.

Bello ha 32 anni, è educatrice di professione ed ex catechista, con laurea magistrale in Scienze pedagogiche.

“Mi candido con la Lista Civica perché credo fortemente nell’importanza di rispondere alle esigenze della nostra comunità vivendo a pieno le bellezze del nostro territorio. Benessere, prevenzione e socialità sono solo alcune caratteristiche di cui si può beneficiare attraverso il contatto con la natura”.

