Approvato dal Consiglio comunale di Sarzana il progetto definitivo del lotto sarzanese della Ciclovia tirrenica. “Si parla di stralcio da Sarzana a Marinella, ma di Sarzana viene interessato ben poco e di Marinella nulla, non il Viale XXV Aprile, non il lungo mare e ancora peggio ed incomprensibile non la Tenuta agricola, naturalmente da sempre vocata a questa destinazione – si legge in una nota del Partito democratico di Sarzana -. Lo stralcio infatti arriva dalla zona di Castelnuovo/Luni per costeggiare il Parmignola e giungere a confine con Marina di Carrara.

La scelta dell’amministrazione continua ad essere quella di perseguire gli interessi dei privati rispetto all’interesse del territorio, da qui il confinamento della ciclabile lungo il Parmignola per preservare la tenuta alla Marinella spa e pensare che il pur datato piano regolatore ha tra i suoi obiettivi la istituzione di un’area con percorsi di fruizione pubblica denominata “Parco campagna” che comprende tutta la zona lungo il Viale XXV Aprile, la tenuta agricola sino al mare”. Il Pd sarzanese, si legge ancora, “ritiene che questa amministrazione ancora una volta abbia perso l’opportunità di valorizzare il proprio territorio all’interno di questo progetto di viabilità ciclabile di grande importanza che attraversa il paesaggio italiano”.

L’articolo Pd: “Ciclovia tirrenica, incomprensibile mancato passaggio nella Tenuta” proviene da Citta della Spezia.

