Piazza Cavour, cemento nelle buche (sotto la pioggia) in vista di Vivicittà. Un negoziante: “Strada chiusa nelle ore di punta, abbiamo perso altri clienti”

Non finiscono i problemi per i negozianti che si trovano sul lato arsenale di Piazza Cavour. Come se non bastassero quelli già vissuti tra settembre e dicembre e poi quelli ripresi dal mese di gennaio a oggi a causa del cantiere per la riqualificazione della piazza, questa mattina i commercianti si sono visti chiudere la strada nel momento in cui solitamente c’è maggior passaggio di clienti, per di più di venerdì, quando il centro è brulicante per il richiamo rappresentato dal mercatino di Viale Garibaldi e Via Diaz.

“Alle 11 sono comparse le transenne e la strada è stata chiusa – dichiara a CDS Diego Carozzo, della macelleria omonima -. Abbiamo chiesto spiegazioni, pensando si trattasse di qualche manovra di cantiere, invece ci è stato spiegato che nel giro di poco la pavimentazione sarebbe stata oggetto di manutenzione in vista di Vivicittà, la manifestazione prevista per domenica”. Corso Cavour è infatti parte del circuito ed è necessario preservare le caviglie dei partecipanti alla gara.

Nel primo pomeriggio, effettivamente, sono arrivati gli operai inviati dal Comune, ma la toppa, come si suol dire, è stata peggio del buco.

Nei punti in cui le buche erano più profonde, anche a causa del passaggio dei mezzi pesanti a servizio del cantiere, è stato posato del cemento. Ma dal cielo ha continuato a piovere e il materiale si è inzuppato, rendendo quasi impossibile l’asciugatura.

“Abbiamo perso due ore di punta di lavoro, siamo rimasti dalle 11 alle 13 senza un passaggio né di auto né di persone, di venerdì. La situazione è estremamente grave: la crisi c’è e si sente, siamo sotto Pasqua e invece che aiutare il commercio si dà contro – prosegue Carozzo -. Sembra quasi che si voglia far perdere il giro di clienti alla piazza. Dobbiamo capire qual è la reale intenzione dell’amministrazione perché stiamo andando a sopperire con risorse personali alla copertura delle spese dei negozi. Così le attività diventano fallimentari… chi ha una partita Iva capisce bene cosa sto dicendo. Noi siamo per il dialogo, sia io che Confcommercio, l’associazione di cui faccio parte: siamo aperti a cercare una soluzione per entrambe le parti, disponibili ad aiutare l’istituzione a risolvere questa situazione. Sono convinto che il dialogo sia la forma migliore per raggiungere un punto di incontro costruttivo”. Un appello, l’ennesimo, a cercare di cambiare passo.

